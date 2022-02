Operaio cade da un carrello elevatore

Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra»

L'incidente è avvenuto in un capannone industriale. L'uomo avrebbe fatto un volo di circa 3 metri ed è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso

PRATO — Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un carrello elevatore situato in un cantiere edile allestito in un capannone in via Chemnitz, al Macrolotto 2. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 16.30.

Stando ai primi rilievi, l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di 3 metri, riportando alcune fratture.

Soccorso dai colleghi e poi dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Careggi, a Firenze, con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli addetti alla sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl per ricostruire la dinamica dell'incidente e la polizia municipale.

Questo è il quarto incidente sul lavoro avvenuto negli ultimi giorni in Toscana, di cui uno con esito mortale (vedi qui sotto gli articoli collegati).