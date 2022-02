Incidente in un cantiere Salt sulla A12, grave un operaio

Materiale pesante è caduto addosso all'uomo, schiacciandolo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cisanello con un'ambulanza, in codice rosso

VIAREGGIO — A nemmeno 24 ore da un incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un uomo di 58 anni in una cartiera di San Marcello-Piteglio, un altro grave incidente si è verificato in un cantiere sulla A12, all'altezza di Bicchio: per cause in corso di accertamento, materiale pesante è caduto addosso a un operaio di una ditta esterna incaricata di eseguire alcuni lavori dalla Salt, il gestore dell'autostrada, schiacciandogli le gambe e procurandogli vari traumi.

Subito soccorso, l'operaio è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa con un'ambulanza del 118, in codice rosso. E' sempre rimasto cosciente.

Sul posto anche la polizia stradale e gli operatori del servizio di sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Nord Ovest, per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

