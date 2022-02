Operaio muore investito da un carrello elevatore

L'uomo aveva 58 anni ed era vicino alla pensione. L'incidente è avvenuto nel piazzale esterno di una cartiera, inutili i soccorsi

SAN MARCELLO PITEGLIO — Gli mancava poco alla pensione dopo una vita di lavoro. Invece proprio sul posto di lavoro l’operaio ha perso la vita, investito da un carrello elevatore mentre si trovava sul piazzale esterno della cartiera di cui era dipendente. L’infortunio mortale si è verificato nella tarda mattinata, erano le 12.17 quando dalla ditta è partita la richiesta di soccorso diretta alla centrale di 118.

Subito sono stati attivati i mezzi dell’emergenza sanitaria, compreso l’elicottero Pegaso 1. Purtroppo però per il lavoratore, 58 anni, non c’è stato niente da fare: è deceduto sul posto. Sulla scena sono confluiti anche i carabinieri e il personale della medicina del lavoro, e la Asl Centro fa sapere che la ditta era stata controllata dai servizi per la sicurezza sul lavoro proprio negli ultimi tempi.

La Slc Cgil con Giuseppe Gentile per l’area vasta Firenze-Prato-Pistoia commenta l'accaduto con durezza: “Un lavoratore ormai prossimo alla pensione è stato investito durante i lavori sul piazzale esterno. Attendiamo l’esito degli accertamenti che gli organismi preposti dovranno eseguire – prosegue la Cgil - ma evidenziamo che si tratta del secondo infortunio, questa volta mortale, avvenuto nell’arco di pochi mesi nella zona e nel settore cartario” . A Gennaio un altro operaio era rimasto incastrato con una gamba in uno dei macchinari.

“È inaccettabile che nei luoghi di lavoro si continui a morire come nel secolo scorso. La salute e la sicurezza devono essere assunti come priorità, a partire dal non più rinviabile investimento sulla prevenzione e sulla formazione. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai colleghi di lavoro”, conclude il sindacato.