Quasi ottomila casi di Covid in 24 ore in Italia

Il tasso di positività raddoppia in 24 ore. Resta alto il numero delle nuove vittime, oggi sono 60. La situazione negli ospedali

ROMA — La quarta ondata della pandemia di Covid continua a far aumentare i nuovi casi di infezione in Italia: nel bollettino nazionale di oggi sono 7.891, quasi 1.900 più di ieri, diagnosticati processando 487mila tamponi (quasi 150mila in meno rispetto a ieri). Il tasso di positività sul totale dei test, compresi quelli di controllo, è quasi raddoppiato arrivando all'1,6%. In Toscana i nuovi casi sono stati 418 in 122 Comuni.

Le vittime invece sono in lieve calo, 60 invece che 68, di cui 5 in Toscana.

Stabile la situazione negli ospedali dove i nuovi ingressi di malati di Covid sono stati 34 (ieri 52). Nel saldo fra entrate e dimissioni, nei reparti Covid ordinari ci sono complessivamente 3.447 degenti (11 in più) e in quelli di terapia intensiva 423 (2 in più).

Le persone con l'infezione in corso in Italia sono 102.859, 2.654 in più. Oltre 5.300 i dimessi e i guariti dal Covid.

Le Regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi sono la Lombardia (1.073), il Veneto (931), la Campania (814) e il Lazio (716).

Qui sotto la tabella completa del Ministero della salute.

Tabella Ministero della salute