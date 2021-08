Perde il controllo della moto, incidente mortale

Renzo Piano alla camera ardente di Gino Strada: «Mi chiamava 'geometra', era un combattente per la pace»

Il grave incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la strada regionale 429. Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto sul colpo

RADDA IN CHIANTI — Ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada cadendo violentemente a terra. Il centauro di 32 anni è mirto sul colpo.

L'incidente fatale è accaduto nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 429, a Radda in Chianti. I medici del 118 giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo della moto, finendo così fuori strada.

Non è stato l'unico incidente mortale avvenuto in Toscana tra ieri notte e oggi, nelle ultime ore un uomo di 30 anni ha perso la vita in provincia di Pisa e nella notte scorsa è morto un altro uomo a bordo di uno scooter all'Isola d'Elba.