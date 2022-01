Col fucile a svaligiare il fontanello pubblico

Ha svuotato la cassa di un fontanello pubblico armato di fucile e con diverse munizioni al seguito. I carabinieri lo hanno fermato a bordo di un'auto

REGGELLO — Si è allontanato in auto dopo avere svaligiato un fontanello pubblico ed è stato fermato dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di un fucile e di svariate munizioni al seguito. L'uomo è stato arrestato per detenzione di armi e denunciato per furto aggravato.

Il furto è avvenuto a Cascia di Reggello e l'arrestato è un uomo di 66 anni residente a San Giovanni Valdarno.

I militari che hanno perquisito l'auto hanno rinvenuto un fucile calibro 24 senza matricola e con svariate munizioni. Nell'abitazione dell'uomo è stato trovato un altro fucile da caccia.

A quanto si apprende dagli inquirenti l'uomo sarebbe risultato sottoposto al divieto di detenzione di armi disposto dalla prefettura di Arezzo.