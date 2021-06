Saman Abbas, il giallo dell'ultima notte: cosa è successo - la ricostruzione Saman Abbas, il giallo dell'ultima notte: cosa è successo - la ricostruzione

Cronaca mercoledì 09 giugno 2021 ore 10:48

Rifiuti ferrosi nel campo nomadi, aziende toscane nei guai

Venti indagati in un'inchiesta sulla gestione illecita di rifiuti ferrosi, stoccati in un campo nomadi e poi ritirati da varie ditte per il recupero