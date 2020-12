Corsa al caskback di Natale e la app IO va in tilt

L'8 Dicembre entra in vigore il sistema per ottenere il 20% di bonus sugli acquisti fino al 31 Dicembre. Migliaia di accessi in contemporanea alla app

TOSCANA — Ormai è un classico, quando scatta il varo di un nuovo bonus o servizio erogato online, è matematico che i sistemi operarivi del governo vadano in tilt. E' successo anche per la app IO per i pagamenti alla pubblica amministrazione, attraverso la quale si concorre al cashback di Natale, una sorta di bonus del 10% sulle spese effettuate con carte di credito o bancomat dall'8 al 31 Dicembre (acquisti on line esclusi).

Da questa mattina migliaia di persone hanno scaricato la app e poi hanno tentato di inserire i propri dati con il numero della carta di credito: ma il sistema si è impallato e anche adesso è impossibile accedere. Questione di ore, assicura il governo, e tutto ricomincerà a funzionare. Nel frattempo vi ricordiamo come funziona il cashback di Natale, nato per combattere l'evasione fiscale e incentivare gli acquisti in presenza nei negozi e nei centri commerciali.

Il cashback di Natale è un un bonus del 10% per ogni compera effettuata dall'8 al 31 Dicembre e si ottiene se, durante questo periodo, si spendono almeno 1.500 euro con almeno 10 acquisti diversi, pagati con carta di credito, di debito o prepagata, Pagobancomat, Postepay e altre app. C'è anche un tetto per il bonus corrispondente ad ogni spesa: qualunque sia l'importo, non può superare i 15 euro. Entro il 31 dicembre, la somma di tutti i bonus (che al massimo potrà quindi arrivare a 150 euro) sarà accreditata direttamente sul conto corrente del diretto interessato.

E veniamo alla parte operativa. I passaggi sono tre e richiedono un minimo di dimestichezza digitale:

- Bisogna procurarsi la spid, l'identità digitale che si ottiene on line (spid.gov.it), oppure una carta di indentità elettronica con pin;

- Bisogna scaricare sul cellulare la app IO messa a punto per i pagamenti alla pubblica amministrazione;

- Bisogna entrare con la spid nella app IO e registrarsi nel programma Cashback inserendo il codice fiscale, l'iban del proprio conto corrente e i dati della carta di credito o degli altri sistemi di pagamento elettronico che si intendono utilizzare.

Da quel momento in poi, gli acquisti fatti con la carta di credito o gli altri sistemi registrati nella app genereranno in automatico un bonus del 10%.

Dal 2021, il cashback andrà a regime e, se in sei mesi le transazioni effettuate saranno state almeno 50 e si è speso almeno 1.500 euro, due volte all'anno si avrà un accredito sul conto corrente di 150 euro.