Bartoli presidente dell'Ordine dei Giornalisti

Il giornalista toscano è stato eletto con 34 voti dal Consiglio nazionale. Prende il posto dell'uscente Carlo Verna che ne ha comunque raccolti 22

ROMA — Il giormalista Carlo Bartoli, già presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana dal 2010, è stato oggi presidente dell'Ordine nazionale con 34 voti. Prende il posto di Carlo Verna cheha raccolto 22 preferenze.

Carlo Bartoli ha lavorato per Paese Sera, La Nazione e infine, dal 1986, al Tirreno. Nel 2013 ha gestito l'esperimento Digital First per il gruppo L'Espresso La Repubblica nella redazione di Prato e poi gestendo l'allargamento dell'esperienza alle redazione di Montecatini e Pistoia.

Bartoli ha scritto il libro "Introduzione al giornalismo" per Ets. Nel 2019 ha pubblicato per Pacini editore L'ultimo tabù, incentrato sulla modalità con cui media, blogger e utenti social comunicano e commentano i suicidi.

Dal 2018 è presidente della Fondazione dell'Odg e per due mandati consigliere generale dell'Inpgi. Ha svolto ruoli anche nell'Associazione stampa Toscana e nella Fnsi.