Per Covid muoiono altri 54 italiani

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per Covid-19 54 persone (ieri 45). Con questo incremento le vittime per la pandemia diventano 129.056.

I nuovi positivi al coronavirus sono 6.860, in diminuzione rispetto ai 7.826 di ieri. Il totale dei casi accertati è 4.524.292.

Gli attualmente positivi sono 139.428, cioè 1.310 più di ieri. I dimessi e i guariti sono 4.255.808, cioè 5.494 più di ieri.

I 6.860 nuovi casi di oggi sono emersi dall'analisi di 293.464 tamponi, tra molecolari e antigenici (ieri 265.480). Il tasso di positività decresce al 2,34% (ieri 2,95%).

Negli ospedali i ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 4.111, cioè 3 meno di ieri. Nelle terapie intensive i pazienti sono 511, stesso numero di ieri, mentre gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive sono 42.

Le regioni con più nuovi casi sono Sicilia (1.139 su 20.116 tamponi), Veneto (864 su 45.666) ed Emilia Romagna (686 su 32.920).

