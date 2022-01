In Italia 104mila casi di Covid e 235 vittime

Quirinale, Conte: «Di Maio parla di fallimento? In cabina di regia c'era anche lui»

La Toscana è fra le 11 regioni dove calano i malati gravi. Il tasso di positività sul totale dei tamponi è sceso al 12,7%

ROMA — La lunga frenata del Covid continua e l'Italia comincia a sperare di aver superato la fase più critica. La prova evidente è che in 11 regioni stanno diminuendo i malati in terapia intensiva. Fra queste c'è anche la Toscana. Le altre sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, le due Province autonome di Trento e Bolzano e poi Piemonte, Puglia, Veneto.

Nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale sono stati diagnosticati 104.065 nuovi positivi a fronte di 818.160 test e il tasso di psoitività sul totale dei tamponi, compresi quelli di controllo, è sceso dal 13,7% al 12,7.

I malati gravi di Covid ricoverati in terapia intensiva sono complessivamente 1.593, 5 in più rispetto a ieri. I degenti con il virus nei reparti ordinari sono invece 19.617, 19 in meno. Il saldo quindi indica una diminuzione complessiva dei ricoveri.

Dall'inizio della pandemia sono stati contagiati 10 milioni e 925mila italiana.

Gli attualmente positivi sono 2 milioni e 643mila.

Le regioni che hanno registrato i maggiori incrementi di nuovi contagiati sono Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Veneto. Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui. Qui sotto invece la tabella del Ministero della salute con tutti i dati del bollettino nazionale Covid di oggi.

Tabella Ministero della salute

