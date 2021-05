In Italia 139 morti, il dato più basso da Ottobre

Emergenza Covid, erano più di sei mesi che non si aveva un numero di decessi così bassi. I nuovi positivi sono poco più di ottomila

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 139 persone malate di Covid-19, ieri i decessi erano stati 224. Un dato così basso non si registrava dal 25 Ottobre, più di sei mesi fa, quando i morti furono 128. Si parla sempre di un numero altissimo di decessi, ma la costante decrescita della curva fa ben sperare nella riuscita della campagna vaccinale, aiutata anche dall'arrivo della bella stagione.

Il totale delle persone che hanno perso la vita in Italia è 122.833.

I nuovi positivi al coronavirus sono 8.292 (ieri 10.176). Il totale dei positivi accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia è di 4.111.210.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 226.006 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 338.436). Il tasso di positività sale al 3,7% (ieri 3%).

Nei reparti covid ordinari degli ospedali italiani sono ricoverate 15.420 persone, cioè 379 meno di ieri. Nelle terapie intensive ci sono 2.192 pazienti, cioè 19 meno di ieri.

Gli attualmente positivi in Italia sono 383.854, cioè 6.266 meno di ieri.

Le regioni con più nuovi casi sono Lombardia (1.326) e Campania (1.233).

Per leggere il bollettino Covid della Toscana cliccare qui. Anche in Toscana oggi il numero dei deceduti è stato basso come non succedeva da mesi.