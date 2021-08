Covid, in Italia 43 morti e oltre 7mila casi

Diminuiscono lievemente i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore ma aumentano ancora i ricoveri negli ospedali. Tasso di positività al 3,27%

ROMA — In Italia nelle ultime 24 ore sono morte per Covid 43 persone, un dato simile a quello di ieri (59). Con questo incremento le vittime della pandemia diventano 128.957.

Diminuiscono i nuovi positivi al coronavirus, che oggi sono 7.221, mentre ieri erano stati 7.548. Il totale dei contagiati è 4.509.611.

Sono 220.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, ieri erano stati 244.420. Il tasso di positività è del 3,27%, in leggero aumento rispetto al 3,09% di ieri.

Sono 503 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.059, 36 in più rispetto a ieri.

Gli attuali positivi salgono a 137.057 con un incremento di 1.333 casi nelle ultime 24 ore.

Questi i dati delle regioni di oggi:

Sicilia 1.097 casi con 17.082 tamponi

Lombardia 758 casi con 38.173 tamponi

Veneto 719 casi con 34.620 tamponi

Campania 696 casi con 16.215 tamponi

Toscana 677 casi con 13.644 tamponi

Lazio 582 casi (dato tamponi non pervenuto)

Emilia-Romagna 561 casi con 25.144 tamponi