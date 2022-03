Positivi al Covid 35mila italiani, 105 decessi

Nel nuovo bollettino nazionale lieve calo dei contagiati ma i numeri restano molto elevati. Tasso di positività stabile al 10,5%

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Italia altri 35.057 positivi al Covid, in diminuzione rispetto ai quasi 40mila di ieri ma sono diminuiti anche i tamponi processati dalle Asl, 296mila contro 381mila.

In calo anche le vittime del virus, oggi sono 105, 72 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sul totale dei test resta stabile al 10,5% ma è un dato che conferma che l'epidemia continua a colpire, soprattutto fra i non vaccinati o fra coloro che non hanno completato il ciclo.

Migliora ulteriormente la situazione negli ospedali anche se con meno evidenza rispetto alla settimana scorsa: in terapia intensiva i pazienti Covid sono 603,, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I degenti nei reparti ordinari sono 8.828, ovvero 146 in meno.

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.

Di seguito trovate la tabella del Ministero dellsa salute con i dati di tutte le regioni.

Tabella Ministero della salute