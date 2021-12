I due marò saranno processati in Italia? Il nostro Paese rischia un colpo serio alla sua reputazione I due marò saranno processati in Italia? Il nostro Paese rischia un colpo serio alla sua reputazione

Attualità venerdì 10 dicembre 2021 ore 18:15

Covid in Italia, impennata di casi e 118 vittime

Era da Aprile che non si registravano così tanti casi in 24 ore, per le vittime c'è da risalire a Maggio. Aumentano ancora i ricoveri negli ospedali

ROMA — Impennata di nuovi positivi al Covid in Italia con 20.497 casi registrati (ieri sono stati 12.527), le vittime sono state invece 118 (ieri 79). In Italia non si toccavano i 20mila contagi dal 3 Aprile scorso quando si registrarono 21.261 positivi. Per quanto riguarda invece i morti, che oggi sono stati 118, bisogna risalire al 28 Maggio, quando furono registrati 126 decessi. Sale così a 5.185.270 il numero di persone infettate dal virus dall’inizio dell’epidemia e a 134.669 le vittime. I nuovi casi registrati sono stati diagnosticati attraverso 716.287 tamponi, 403.287 in più rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività scende al 2,9% (ieri 4%). Sono 263.148 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 8.595 in più nelle ultime 24 ore. Le regioni che hanno registrato più casi sono la Lombardia (3.474 casi su 161.186 tamponi) e il Veneto (3.993 casi su 125.243 tamponi). Sopra quota mille si trovano poi cinque regioni il Lazio (1.871 casi su 54.189 tamponi), Piemonte (1.791 casi su 62.217 tamponi), Campania (1.665 casi su 36.340 tamponi), Emilia-Romagna (1.661 casi su 39.553 tamponi), Sicilia (1.143 casi su 32.502 tamponi).