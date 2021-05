Il siparietto di Draghi e il pavone: «Ci accompagna da stamattina, sentiamo cosa dice» Il siparietto di Draghi e il pavone: «Ci accompagna da stamattina, sentiamo cosa dice»

Attualità sabato 08 maggio 2021 ore 16:00

Covid, In Italia 10mila positivi e altri 224 morti

Calano ancora le persone ricoverate per Covid: 552 in meno in 24 ore, il tasso di positività scende fino al 3%. Sono guarite 17mila persone