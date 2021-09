Covid in Italia, 3.804 nuovi casi e 51 morti

Aumentano i nuovi casi a fronte di un numero maggiore di tamponi effettuati, 13mila in più. Calano ancora le persone ricoverate negli ospedali

ROMA — Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid registrati in Italia sono 3.804 (ieri 3.212), in totale da inizi pandemia sono stati 4.669.355 gli italiani che hanno contratto il virus SarsCoV2.

I nuovi casi sono stati diagnosticati attraverso 308.836 tamponi, ovvero 13.384 in più rispetto a ieri quando erano stati 295.452. Mentre il tasso di positività è al 1,2%.

Le vittime di oggi sono 51 (ieri 63), per un totale di 130.921 morti da Febbraio 2020. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 5.714 in totale 4.447.126. Gli attualmente positivi sono 94.308, 1.671 in meno rispetto a ieri.

Continuano calare i posti letto occupati nei reparti Covid: 119 in meno rispetto a ieri, per un totale di 3.198 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 10 in meno, il totale dei malati più gravi scende a 440.

Per quanto riguarda le regioni che hanno registrato più casi in testa c'è la Sicilia (500), Veneto (472), Emilia Romagna (363), Campania (335), Lazio (334), Toscana (332). Tutte le altre regioni hanno registrato meno di 300 casi.

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.