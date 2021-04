Covid in Italia, altri 360 morti e 16mila casi

Aumentano in nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ma sono stati eseguiti 14mila tamponi in più rispetto a ieri. Sempre meno ricoverati

ROMA — Sono 16.232 i nuovi casi di Covid registrati in Italia (ieri 13.844) sono così 3.920.945 le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia, ovvero da febbraio 2020. Sempre alti i decessi delle persone contagiate, oggi 360 (ieri 364) per un totale di 118.357 vittime.

Nelle ultime 24 ore stati effettuati 364.804 tamponi ovvero 14.770 in più rispetto a ieri quando erano stati 350.034. Risale lievemente il tasso di positività che si attesta al 4,4% ieri era 4%.

Tra ieri e oggi sono guarite 219mila persone e da inizio emergenza sanitaria i guariti sono complessivamente 3.330.392. Gli attualmente positivi sono 472.196, cioè 3.439 in meno rispetto a ieri.

Cala ancora la pressione sugli ospedali, con 690 ricoveri in meno nei reparti Covid, per un totale di 22.094 posti occupati. In terapia intensiva sono 55 in meno i ricoverati rispetto a ieri, il totale dei malati più gravi è 3.021.

Le regioni con il maggior incremento dei contagi sono Lombardia (2.095), Campania (1.912), Puglia (1.895), Piemonte (1.646), Sicilia (1.412) Lazio (1.311), Veneto (1.060), Emilia Romagna (1.010), Toscana (1.041).

