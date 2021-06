Covid in Italia, altri 65 morti e 1.273 positivi

Il dato dei nuovi positivi è il più basso da Settembre 2021. I contagi sono stati diagnosticati a fronte di 84mila tamponi molecolari e antigenici

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 65 persone malate di Covid-19 (ieri 51). I decessi in questa pandemia sono in totale 126.588.

I nuovi positivi al coronavirus sono 1.237 in diminuzione rispetto a ieri, quando sono stati 2.275. Il totale dei casi accertati è di 4.233.698.

I 1.237 casi odierni sono emersi dall'analisi di 84.567 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 149.958). Il tasso di positività è dell'1,5% (ieri 1,5%).

In Italia le persone positive al coronavirus sono 188.453, cioè 3.819 meno di ieri. I dimessi e i guariti sono 3.918.657, cioè 5.024 più di ieri.

Per quanto riguarda gli ospedali, nei reparti Covid ordinari ci sono 4.910 pazienti, cioè 283 meno di ieri. Nelle terapie intensive i malati ricoverati sono 759, vale a dire 15 meno di ieri.

Le regioni con più casi sono la Campania (177), Lazio (170),Toscana (160), Sicilia (156), Emilia Romagna (155).

