Covid in Italia, oltre 3mila casi e 26 morti

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 3.838 nuovi casi di Covid (ieri 4.578). In totale i contagiati da inizio epidemia salgono così a 4.636.111. Oggi sono 26 i decessi per Covid (ieri 51), per un totale di 130.310 vittime da febbraio 2020.

I nuovi casi sono stati diagnosticati attraverso 263.571 tamponi, ovvero 92.362 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività resta stabile al 1,4% ieri era 1,3%.

Tra ieri e oggi sono guarite 3.314 (ieri 5.756) e complessivamente raggiungono quota 4.392.265. Gli attualmente positivi aumentano di 496 unità e arrivano a 113.536.

Sono 3.929 ricoverati nei posti letto Covid nei reparti ordinari, 29 in meno rispetto a ieri. nelle terapie intensive sono ricoverati 530 malati gravi, 6 in meno rispetto al totale di ieri.

Le regioni con più casi sono Sicilia (538 su 14.076) e Toscana (418 su 17.876, tutte le altre regioni hanno meno di 400 casi.

