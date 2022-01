Covid Italia, 141mila casi e 1 milione di positivi

Sono oltre 1 milione gli italiani che risultano attualmente positivi al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono emersi altri 141.262 nuovi contagiati

ROMA — Il 2022 si è aperto con 141.262 test positivi in tutta Italia a fronte di 1.084.295 di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati altri 111 decessi legati alla pandemia, il giorno precedente erano stati 155.

Il tasso di positività è al 13%, in crescita rispetto all'11,78% registrato a fine anno, il 31 Dicembre 2021.

Sono oltre 1 milione gli italiani attualmente positivi.

In aumento i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria, 115 in più, e nelle terapie intensive, 37 in più.

Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia entrano in zona gialla a partire da lunedì 3 Gennaio.

In Toscana l'indice di saturazione basato sulle occupazioni dei posti letto è del 14,2% nelle terapie intensive ed è al 13% nei reparti ordinari, per entrare nella zona gialla occorre superare in entrambi i casi il 15%.