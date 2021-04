In Italia i guariti dal Covid sfiorano i 3 milioni

Sono 2.988.199 le persone che da inizio emergenza sanitaria sono guarite dal virus. Oggi i nuovi casi registrati sono stati 18mila e i decessi 326

ROMA — Nella giornata di Pasqua con tutta l'Italia in zona rossa sono 18.025 le persone risultate positive al test del coronavirus, ieri erano stati 21.261 ma i tamponi effettuati oggi sono circa 100mila in meno rispetto a ieri. Sono invece 326 le vittime in un giorno (ieri 376).

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.668.264, i morti 111.030. I tamponi totali sono stati 250.933, mentre ieri erano 359.214 e Il tasso di positività, in aumento, è pari al 7,2%, ieri era 5,9%

Nelle ultime 24 ore sono entrate in terapia intensiva 195 persone con il Covid, i malati gravi sono in totale 3.703. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.432 persone, 57 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza, i guariti dal Covid o dimessi sfiorano quota tre milioni. Sono esattamente 2.988.199 (13.511 in più nelle ultime 24 ore).

Crescono ancora gli attualmente positivi, che con 4.180 in più raggiungono quota 569.035, in isolamento domiciliare ci sono 536.900 persone aumentati di 4.248.

Le regioni con più casi sono Lombardia (3.003), Campania (1.908), Emilia Romagna (1.700) Puglia (1.628), Toscana (1.626), Lazio (1.523), Piemonte (1.425), Veneto (1.185), Sicilia (1.015).

Sotto i cento casi P.A. Bolzano (81), Molise (40).

