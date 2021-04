Covid, in Italia 17mila casi, altri 487 morti

Roma, Sandra Milo al sit-in delle partite Iva: «La gente è disperata. Non ci dormo la notte»

Aumentano i nuovi positivi a fronte di 362mila test fra tamponi molecolari e antigenici. In calo la pressione sugli ospedali per il secondo giorno

ROMA — La curva del contagio da coronavirus in Italia si sta piegando anche se resta sempre alto il numero di vittime, 487 nelle ultime 24 ore (ieri 627).

I nuovi positivi sono invece 17.221, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 13.708 ma a fronte di circa 22mila tamponi in più, 362.162 per la precisione. Il tasso di positività è risalito al 4,7% dal 4% di ieri.

Scende lentamente la pressione dei malati di Covid sugli ospedali: oggi sono 20 in meno nelle terapie intensive per un totale di 3.663 degenti, e 465 in meno nei reparti Covid ordinari (il totale è 28mila).

Dall'inizio della pandemia sono stati contagiati dal SarsCov2 più di 3 milioni e settecentomila italiani. Gli attualmente positivi sono 544mila (in calo di 3.507 unità rispetto a 24 ore fa). I nuovi guariti sono 20mila e portano il totale a 3 milioni e 60mila persone.

La regione che oggi ha registrato il maggior incremento di positivi è la Lombardia, 2.537 nuovi casi su 54.280 tamponi.

Seguono con più di mille casi in 24 ore la Puglia (1.974 con 14.895) la Campania (1.933 con 27.954 tamponi), il Piemonte (1.661 con 24.811 tamponi), la Sicilia (1.287 con 27.170 tamponi), il Lazio (1.240 con 38.675 tamponi), il Veneto (1.241 con 44.878 tamponi), la Toscana (1.153 con 28.229) e l'Emilia Romagna (1.075 con 30.262 tamponi)

Per leggere il bollettino Covid odierno della Regione Toscana clicca qui