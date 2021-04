In Toscana 1.153 nuovi contagiati dal Covid

Olesya non è Denise, il legale di Piera Maggio: «Il gruppo sanguigno non corrisponde»

Lieve aumento dei nuovi casi positivi sul territorio regionale ma a fronte di un incremento dei tamponi processati nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Continua a rallentare il ritmo del contagio in Toscana: nel nuovo bollettino Covid della Regione sono stati inseriti 1.153 nuovi positivi, 200 in più rispetto a ieri ma a fronte di 28.229 tamponi (16.513 molecolari e 11.716 antigenici rapidi)., circa 1.000 in più rispetto a 24 ore fa.

Sono risultati positivi il 12.1% dei casi sospetti di infezione sottoposti a tamponi (ieri erano il 12,2%). Il tasso di positività sul totale dei tamponi (compresi quelli di controllo) è invece salito al 4,08%.

Nel primo pomeriggio il bollettino Covid odierno completo.