Covid, Rt ancora in calo, altri 7.224 casi, 49 morti

Anche la prossima settimana tutta l'Italia resterà in zona bianca. L'Rt scende a 1,1 mentre resta stabile l'incidenza a 74 casi ogni 100mila abitanti

ROMA — L'Italia resta ancora tutta zona bianca. Niente cambio di colore per la Sicilia da bianco a giallo, come si preannunciava, in base ai dati del nuovo monitoraggio dell'Iss e del Ministero della Salute, infatti, secondo quanto emerso i parametri sarebbero ancora dentro le soglie.

A livello nazionale l'indice Rt scende ancora e si attesta ad 1,1 quando la scorsa settimana era ad 1,27. L'ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane (il 6 Agosto era a 1,56) e porta la replicazione del virus quasi a livelli soglia.

Resta sostanzialmente stabile l'incidenza dei contagi per 100 mila abitanti in Italia che è a 74 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana 13-19 Agosto, dato aggiornato a ieri contro 73 della settimana precedente e 68 di quella ancora antecedente.

La variante Delta sta ormai diventando esclusiva in tutte le regioni, il 2 Agosto è risultato contagiato da questa variante al 93,4% del nuovi casi e negli ultimi giorni è ulteriormente cresciuta.

Nelle ultime 24 ore sono 7.224 i nuovi positivi individuati a livello nazionale a fronte di 220.656 tamponi, 14mila in meno. In calo anche le nuove vittime del virus, oggi sono 49 mentre ieri erano state 55. Il tasso di positività sul totale dei test è sceso a livello nazionale al 3,2% (ieri era al 3,5).

I ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 26 in più per un totale di 455 mentre quelli nei reparti ordinari sono saliti a 3692 (65 in più). Il tasso di occupazione dei reparti di rianimazione è al 7% .

Per quanto riguarda le regioni, il maggiore incremento di nuovi casi è stato registrato dalla Sicilia (1.058 nuovi casi), seguita dalla Toscana (770), Lazio (661), Emilia Romagna (637).

Tutte le altre regioni hanno meno di 600 nuovi casi di infezione.

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Toscana clicca qui