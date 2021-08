In Italia 55 morti e 7.260 nuovi casi di Covid

Donne e uomini afghani in massa assediano l'aeroporto per partire, i talebani sparano in aria per disperderli

Calo dei decessi ma lieve aumento dei contagi ed aumentano i ricoveri nelle terapie intensive. Il tasso di positività passa da 3,1% a 3,5%

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.260 nuovi casi di Covid, ieri erano stati 7.162. Sono 55 invece le vittime in calo rispetto alle 69 registrate ieri. Nel totale odierno risultano conteggiate anche 10 persone decedute nei giorni scorsi ma non conteggiate: 8 in Calabria e 2 in Sicilia.

I nuovi casi sono stati diagnosticati su 206.531 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è del 3,5% rispetto al 3,1% registrato nelle precedenti 24 ore.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia aumentano e sono oggi 130.502 rispetto ai 128.782 di ieri quando il dato ha fatto segnare la sua prima flessione dal 15 Luglio.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.464.005. I morti 128.634. I dimessi e i guariti sono invece 4.204.869, con un incremento di 5.465 rispetto a ieri.

Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 18 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto alla giornata di ieri che aveva fatto contare 422 ricoveri. Gli ingressi giornalieri sono 40, in calo rispetto ai 50 di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, 68 in più rispetto a ieri.

La regione con più casi è ancora la Sicilia con 1.377 contagiati in più, seguita dalla Toscana con 844, Campania con 647 e Lombardia con 627 nuovi casi.