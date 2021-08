In Italia 7.162 nuovi casi di Covid e 69 morti

Rave illegale sul lago di Mezzano, un gruppo di livornesi: «Alla gente piace drogarsi, per questo viene qui»

Calano per la prima volta dal 15 Luglio gli attualmente positivi al Covid. La Sicilia è ancora la Regione dove si registrano più casi giornalieri

ROMA — Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.162 nuovi casi di Covid, ieri erano stati 5.273. Sono 69 invece le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 54 di ieri.

I nuovi casi sono stati diagnostica su 226.423 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 238.073. Il tasso di positività è del 3,1%, in crescita rispetto al 2,2% di ieri.

Calano per la prima volta dal 15 Luglio gli attualmente positivi al Covid in Italia, che sono oggi 128.782, 334 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.456.765. I morti 128.579. I dimessi e i guariti sono invece 4.199.404, con un incremento di 7.424 rispetto a ieri.

Sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, gli ingressi giornalieri sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri.

Le regioni con più nuovi casi sono Sicilia (997), Lazio (703), Veneto (692), Toscana (675), Lombardia (671).