Covid, in Italia 300 morti e oltre 20mila casi

I nuovi positivi sempre sopra quota ventimila, anche se in diminuzione rispetto a ieri e risale il tasso dei positivi sui tamponi effettuati

ROMA — Sono 20.159 positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.832. Sono invece 300 le vittime in un giorno (ieri erano state 401). I dati come sempre risentono dell'effetto fine settimana e le fluttuazioni giornaliere sono ormai non sono considerate significative.

Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2% (ieri era al 6,7%): sono infatti 277.086 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Sabato erano stati 354.480.

Negli ospedali la situazione resta complessa. Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia e gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 persone ricoverate nelle ultime 24 ore.

A rimarcare che la situazione al momento è ancora delicata il ministro della Salute Roberto Speranza che si dice però ottimista per l'estate, con un progressivo miglioramento atteso in primavera grazie alle misure e ai vaccini.

La Lombardia anche oggi è la regione più colpita dal virus con 4.003 casi, poi c’è l’Emilia-Romagna con 2.448 casi in più. Seguono Campania con 1.810 casi, Lazio con 1.793 casi, Piemonte con 1.751 casi, Veneto con 1.586 casi, Puglia con 1.546 casi e Toscana con 1.358 casi. Tutte le altre regioni sono sotto quota 1000 casi giornalieri.