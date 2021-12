Il 2022 comincia con 11 regioni in zona gialla

Da lunedì prossimo lasciano la zona bianca anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia dopo il superamento delle soglie di sicurezza negli ospedali

ROMA — L'Italia inizierà il 2022 con 11 regioni in zona gialla. Dal 3 Gennaio anche la Lombardia, il Piemonte, il Lazio e la Sicilia lasceranno la zona gialla andando ad aggiungersi a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano e Calabria, già in giallo da 2 settimane.

La Toscana, nonostante il pauroso balzo di nuovi casi di contagi (32mila in più in 48 ore), resta in zona bianca perchè il tasso di occupazione dei posti letto Covid nei reparti ordinari è arrivato al 12,6%, quindi è ancora sotto la soglia di sicurezza del 15%, come si vede nella tabella qui sotto della Regione Toscana.

Tabella Regione Toscana