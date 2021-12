In Italia 126.888 nuovi casi, 156 vittime

Netto incremento nelle ultime 24 ore a fronte di 1 milione e 150mila test. Il tasso di positività, a livello nazionale, è salito all'11%

ROMA — Non è stata solo la Toscana a registrare un altissimo incremento di nuovi casi di Covid. L'impennata dell'epidemia è generale, diretta conseguenza della moltiplicazione natalizia dei tamponi e delle frequenti situazioni di convivialità e socialità tipiche delle feste di fine anno.

E così nelle ultime 24 ore i nuovi positivi hanno raggiunto quota 126.888 a fronte di 1 milione e 150mila tamponi.In entrambi i casi sono dati record, mai registrati prima dall'inizio della pandemia (ieri i nuovi positivi erano stati 98mila).

Negli ospedali i ricoverati con sintomi sono invece 10.866, 288 in più, un aumento molto più basso, in proporzione, rispetto ai nuovi contagiati. In terapia intensiva ci sono 1.226 ricoverati, con 134 nuovi ingressi e una differenza, fra chi è entrato e chi è uscito, di 41 degenti in più.

La Toscana, con 15.580 nuovi casi, è la seconda regione in Italia per incremento dopo la Lombardia, che ne ha individuati 39.152. Ma la Lombardia ha anche processato un numero molto più alto di tamponi, 229.059 contro i 70mila della Toscana.

Le altre regioni che hanno registrato gli incrementi più consistenti sono il Piemonte (11.515 nuovi casi a fronte di di 90mila tamponi), la Campania (11.492 a fronte di di 115.863 tamponi), il Veneto (10.376 nuovi casi a fronte di di157mila test).

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni.

[gallery(0)]