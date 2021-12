Niente quarantena per i vaccinati con 3 dosi o da meno di 4 mesi

Le novità riguardano le persone entrate in contatto con un positivo. Autosorveglianza per 10 giorni con obbligo di mascherina Ffp2

ROMA — Al termine di una giornata campale di confronti fra scienziati e scontri fra politici, il Consiglio dei ministri ha varato le nuove norme per le quarantene delle persone che hanno avuto un contatto con un positivo al Covid.

Le nuove regole riguardano 2 categorie di cittadini e la data sarà decisa dal commissario Figliuolo in base alle esigenze organizzative dei servizi sanitari regionali.

NON VACCINATI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON UN POSITIVO

Per i non vaccinati resta in vigore la norma attuale: 10 giorni di quarantena dopo il contatto con un positivo e, al termine, l'obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico che deve avere esito negativo per concludere la procedura e riprendere la vita normale.

VACCINATI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON UN POSITIVO

- Le persone che hanno già fatto la dose di rinforzo del vaccino (dose booster o terza dose) oppure che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guarite da meno di 4 mesi (120 giorni), in assenza di sintomi da Covid non dovranno più sottostare alla quarantena ma applicare una forma di autosorveglianza per 10 giorni indossando una mascherina Ffp2 quando escono o non sono soli; trascorso questo periodo dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare e se è negativo l'autosorveglianza cessa; se il test viene effettuato in un centro privato bisogna trasmettere il risultato all’Asl con modalità anche elettroniche; le stesse persone, solo se manifestano sintomi compatibili con il Covid, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo dovranno sottoporsi a un tampone e trasmettere l'esito all'Asl.