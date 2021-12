Quarantena per i vaccinati, si cambia, più corta con 3 dosi

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

Il governo valuta di rivedere le norme, soprattutto per i contatti stretti dei positivi. Dal 10 Gennaio 4 mesi di intervallo per la dose di rinforzo

ROMA — Le regole attualmente in vigore in caso di contatto con un contagiato dal Covid prevedono durate diverse per la quarantena: in estrema sintesi 7 giorni per i vaccinati, 10 per i non vaccinati. Poi ci vuole un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Tuttavia lo spaventoso incremento di contagi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni sta costringendo all'isolamento domiciliare anche migliaia e migliaia di vaccinati che, pur avendo contratto l'infezione, soprattutto se hanno già ricevuto 3 dosi, sono senza sintomi o hanno sintomi lievi, poco più di un grosso raffreddore. Per non parlare dei loro contatti stretti.

E così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha inoltrato la richiesta ufficiale al governo: rivedere le regole attualmente in vigore per la quarantena, accorciando quelle per i vaccinati, oppure l'intero Paese andrà in blocco, con milioni di persone in isolamento - magari per un po' di raffreddore o di tosse - e conseguenze devastanti per i servizi e l'economia. Poche ore dopo, altri presidenti di Regione si sono accodati, chiedendo addirittura al governo di esonerare dalla quarantena i vaccinati che entrano in contatto con un contagiato.

La questione è stata al centro di un incontro fra il ministro della salute Speranza e il commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo che poi ha confermato: "Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità. Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati ma si sta studiando cosa mettere in campo".

Fra le ipotesi in circolazione, una mini-quarantena solo per i vaccinati con 3 dosi che sono entrati in contatto con un positivo, più protetti dagli assalti della nuova variante Omicron. Misura appoggiata anche dal solitamente prudentissimo presidente della Fondazione indipendente Gimbe, Nino Cartabellotta: "Chi ha fatto il vaccino con la terza dose è più difficile che si contagi e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria - ha detto Cartabellotta - La persona vaccinata anche con terza dose deve vedere la sua quarantena ridotta".

Fonti del Ministero della salute assicurano che si stanno valutando modifiche anche alle norme della quarantena per i vaccinati con 2 dosi.

In attesa che il governo partorisca le nuove regole (i tempi comunque non saranno brevi), il commissario Figliuolo ha ufficializzato la data di inizio delle somministrazioni della terza dose di vaccino a 4 mesi di distanza dalla conclusione del ciclo vaccinale primario: lunedì 10 Gennaio 2022. Ma anche su questo non ci sono certezze granitiche: "Credo che anticipare la terza dose a quattro mesi dal 10 Gennaio sia per ora una scelta equilibrata - ha detto Figliuolo - ma non mi sento di escludere alcunché". Il riferimento è a un'eventuale anticipazione.