Attualità giovedì 03 febbraio 2022 ore 11:52

In consegna alle Regioni la pillola che cura il Covid

Una confezione di Paxlovid - foto Rai.it

Inizia la distribuzione dell'antivirale prodotto dalla Pfizer. In Italia nuovi positivi in diminuzione del 24,9% in una settimana

ROMA — La struttura del commissario per l'emergenza Covid Figliuolo inizierà domani la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome del Paxlovid, la pillola per la terapia del Covid prodotta da Pfizer. In questa prima fase saranno consegnati 11.200 trattamenti ma l'accordo sottoscritto con l'azienda farmaceutica americana prevede che, nel corso del 2022, ne siano consegnati all'Italia 600mila. Il nuovo farmaco deve essere somministrato per via orale nelle fasi iniziali dell'infezione a pazienti che manifestano sintomi moderati senza necessitare di ossigenoterapia e affetti anche da altre patologie che aumentano il rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19. L'avvio dell'utilizzo del Paxlovid in Italia coincide con una fase di frenata della pandemia di Covid: secondo i dati della Fondazione Gimbe, in Italia i nuovi casi positivi registrati nell'ultima settimana sono diminuiti del 24,9%, in Toscana del 21,4%.