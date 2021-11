In Italia 6.404 nuovi casi di Covid e 70 morti

Diminuiscono i nuovi positivi registrati a fronte di un numero dimezzato di tamponi effettuati. Balzo di vittime e dei ricoveri Covid negli ospedali

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati riscontrati 6.404 (ieri sono stati 9.709). Sale così a 4.932.091 il numero di italiani che hanno contratto il virus. I decessi odierni sono 70 (ieri 46), per un totale di 133.247 vittime.

I nuovi casi sono stati riscontrati attraverso 267.570, ovvero 219.539 in meno rispetto a ieri quando erano stati 487.109. Il tasso di positività scende lievemente al 2,3% (ieri 2%).

Aumentano ancora le persone ricoverate, nei reparti Covid ordinari ne sono state ricoverate 162 in più per un totale di 4.507 ricoverati. In terapia intensiva 54 in più, per un totale di 549 malati gravi ricoverati.

Tra ieri e oggi sono guarite 3.579 persone per un totale di 4.647.330. Gli attualmente positivi aumentano ancora, 2.754 in un giorno e in totale sono 151.514.

Le regioni con più casi sono Emilia Romagna (991 su 19.761 tamponi), Lazio (940 su 27.412 tamponi), Veneto (870 su 33.881 tamponi), Lombardia (662 su 41.291 tamponi), Campania (591 su 14.357 tamponi), Sicilia (514 su 13.927 tamponi).