In Toscana 271mila vaccinati con la terza dose

A livello nazionale sono state iniettate 2.466.607, il 48% della popolazione oggetto della somministrazione della dose booster. Tutti i dati toscani

FIRENZE — Vaccinazioni anti-Covid si va avanti e si accelera sempre di più, nella giornata sono state raggiunte e superate in Toscana le 271mila somministrazioni di terze dosi ad anziani con più di 60 anni, immunodepressi, fragili, sanitari, ospiti e personale delle rsa. Ma presto la campagna per le dosi di rinforzo subirà un'impennata.

Sono precisamente 271.607 i vaccinati con la terza dose del vaccino anti-Covid in Toscana. Ma questo non basta, con la curva epidemiologica in crescita e le ospedalizzazioni che aumentano presto la campagna per le dosi di rinforzo subirà un'impennata.

Da Dicembre, le terze dosi potranno essere somministrate anche ai cittadini di età compresa fra i 40 e i 60 anni, a condizione che siano passati almeno 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose.

A livello nazionale sono state iniettate 2.466.607, il 48% della popolazione potenzialmente oggetto della somministrazione della terza dose e che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

La Toscana è la oggi è la seconda Regione con il più alto tasso di adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione: su 6.257.236consegnate sono 6.071.726 quelle somministrate, che rappresentano il 97% sul totale, con questi numeri la Toscana è in seconda posizione, davanti a lei il Molise con il 98,2%.

Ma vediamo, divise per fascia d'età, le terze dosi somministrate in Toscana:

Over80 - sono 36.538 i vaccinati con terza dose su 329.190 (45%)

Fascia 70-79 anni - sono 22.134 i vaccinati con terza dose su 406.475 (5,45%)

Fascia 60-69 anni - sono 25.855 i vaccinati con terza dose su 467.270 (5,53%)

Fascia 50-59 anni - sono 24.073 i vaccinati con terza dose su 603.627 (3,99%)

Fascia 40-49 anni - sono 16.260 i vaccinati con terza dose su 546.649 (2,97%)

Fascia 30-39 anni - sono 12.457 i vaccinati con terza dose su 398.063 (3,13%)

Fascia 20-29 anni - sono 10.174 i vaccinati con terza dose su 339.137 (3%)