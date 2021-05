In Italia 149 morti per Covid e 5.506 nuovi casi

I test effettuati sono quasi 290mila, stabile il tasso di positività. Calano ancora i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte per Covid in Italia 149 persone, ieri erano state 201. Con questo incremento le vittime della pandemia salgono a 124.646.

I nuovi positivi al coronavirus sono 5.506 (ieri 4.452), il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 4.172.525.

I 5.506 nuovi casi sono emersi dall'analisi di 287.256 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 262.864). Il tasso di positività è stabile e si attesta all'1,9% (ieri 1,7).

Nei reparti covid ordinari degli ospedali italiani sono ricoverate 11.018 persone, cioè 521 meno di ieri. Nelle terapie intensive covid ci sono 1.643 pazienti, sono 46 meno di ieri.

Nelle Marche, in Basilicata, in Valle d'Aosta, nel Molise e nella Provincia autonoma di Bolzano oggi non si sono registrati ingressi di pazienti in terapia intensiva. Le regioni con più ingressi giornalieri sono Lazio e Toscana (11).

Gli attualmente positivi in Italia sono 306.730, cioè 8.578 meno di ieri. I dimessi e i guariti crescono di 13.929 unità, in totale sono 3.741.149.

Le regioni con più casi sono Lombardia (936), Campania (634) e Sicilia (603).

