Figliuolo visita i centri vaccinali della Toscana

Il commissario per l'emergenza Covid è stato negli hub del Mandela Forum e del PalaGiannelli e nei laboratori di Toscana Life Sciences

TOSCANA — Giornata toscana per il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e per il capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio: accompagnati dal governatore Eugenio Giani hanno visitato l’hub vaccinale del Mandela Forum di Firenze.

Alle 14.30 trasferimento a Siena e un'altra visita, questa volta nell’hub vaccinale allestito al Palasport Mens Sana. Ultima tappa, i laboratori di Toscana Life Sciences, dove è in corso uno studio per la messa a punto di anticorpi monoclonali per la cura del Covid.

"Siamo quasi a 28mila somministrazioni di vaccino in Italia - ha dichiarato il generale Figliuolo - La Toscana sta facendo la sua parte. Era partita male, inutile negarlo, ma con un dialogo costante con il presidente Giani e il lavoro sinergico oggi è ai primi posti sui target importanti".

"Chiedo a tutti i presidenti di Regione di continuare a vaccinare gli over60 e i fragili e di andare avanti con i richiami - ha aggiunto il commissario per l'emergenza - è facile farsi prendere dalla propaganda ma se non mettiamo in sicurezza gli over60 che hanno il 95% di possibilità di finire in ospedale o peggio ancora in terapia intensiva o peggio ancora di morire, non ne usciamo".

"Dando la priortià alle classi vulnerabili c'è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi - ha sottolineato - Adesso abbiamo davanti 2 o 3 settimane nel corso delle quali dobbiamo tenere la barra dritta".

“La vaccinazione in Toscana procede spedita - ha detto invece il governaore Eugenio Giani - abbiamo raggiunto la soglia di oltre 1 milione e 700mila dosi, inaugurato 8 nuovi hub negli ultimi 5 giorni e rafforzato la nostra capacità vaccinale fino a 35mila dosi al giorno. Possiamo fare di più. Se entro la fine della settimana arrivassero altre 50mila dosi di Astrazeneca saremmo contenti. Possiamo arrivare a somministrare 55mila dosi al giorno negli 81 hub sparsi in Toscana. L’immunità di gregge a fine settembre è un obiettivo possibile. Stiamo lavorando a un accordo con i farmacisti e per rafforzare la collaborazione con i medici di medicina generale”.