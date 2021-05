A Giugno vaccini nelle aziende e agende aperte a tutte le età

Lo ha dichiarato il commissario Figliuolo. In Toscana trattative in corso per le vaccinazioni anche in farmacia. 500 prenotazioni al minuto

ROMA — Il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo continua a incalzare le Regioni sulla campagna vaccinale e ha annunciato il via libera alle somministrazioni nelle aziende a partire da Giugno, anche in vista delle massicce forniture attese in quel mese. Figliuolo ha anche ipotizzato per Giugno l'apertura delle agende vaccinali a tutte le fasce di età e questa sarebbe la novità più sostanziosa.

La struttura commissariale ha iniziato anche il cosiddetto 'bilanciamento' fra le regioni delle dosi del vaccino Astrazeneca: quelle rimaste inutilizzate perchè i cittadini le rifiutano possono essere inviate ad altre regioni che invece non hanno problemi a somministrare il siero anti-Covid più discusso, come già avvenuto fra la Sicilia e la Puglia.

"L'obiettivo è vaccinare il più possibile senza tenere niente in magazzino - ha spiegato Figliuolo - I bilanciamenti saranno provvisori e puntano comunque a un recupero, per mantenere la distribuzione di vaccini nelle regioni in base al numero degli abitanti". A reclamare i bilanciamenti, al momento sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte.

Per quanto riguarda la Toscana, ad oggi sono state somministrate quasi 1 milione e 600mila dosi di vaccino mentre i toscani che hanno ricevuto anche il richiamo sono 554.598 su un totale di 3 milioni e 680mila abitanti. L'adesione è altissima: oggi sono state aperte le agende per chi ha 54 e 55 anni e le prenotazioni procedono al ritmo di 500 al minuto.

L'assessore regionale alla salute Simone Bettini ha dichiarato che la Toscana sta somministrando le dosi via via che arrivano ed è pronta a incrementare per arrivare, da Giugno in poi, ad almeno 1 milione di iniezioni al mese. Un obiettivo ambizioso che la Regione conta di centrare coinvolgendo nella campagna le farmacie - sono in corso le trattative per siglare un'intesa - organizzando i centri vaccinali aziendali e ampliando la collaborazione con i medici di base. Per quanto riguarda l'avvio delle somministrazioni ai quarantenni da lunedì prossimo, 17 Maggio, sono in corso riunioni.