Ok dell'Aifa ai vaccini per i bimbi da 5 a 11 anni

Le somministrazioni inizieranno a fine Dicembre. Dal 22 al 28 Novembre contagiati dal Covid 856 alunni toscani, 372 frequentano le elementari

ROMA — Dopo una lunga giornata di valutazioni il comitato scientifico dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha dato il via libera alla somministrazioni dei vaccini anti-Covid ai bambini da 5 a 11 anni. Fino ad oggi era consentita solo dai 12 anni in su.

Le somministrazioni dovrebbero iniziare dopo il 20 Dicembre e il vaccino utilizzato sarà quello a Rna messaggero messo a punto per questa fascia di età dall'azienda americana Pfizer. Il dosaggio è ridotto al 30% rispetto alla dose utilizzata dai 12 anni in su. Questo siero peraltro è l'unico attualmente autorizzato in Europa anche dall'Ema, l'agenzia del farmaco europea.

La fascia di età da 5 a 11 anni, in pratica quelle delle scuole elementari, nelle ultime settimane è quella che, anche in Toscana, ha registrato il maggiore incremento dei contagi.

Come si legge nel monitoraggio della Regione Scuole sicure, nella settimana dal dal 22 al 28 Novembre hanno contratto l'infezione da Covid 856 alunni da zero a 18 anni, in crescita rispetto ai 727 della settimana prima. Rappresentano più di un quarto dei contagi totali registrati sul suolo regionale (il 26,4% di 3.239 nuovi positivi). La fascia di età che ha registrato il maggior numero di casi è quella delle scuole elementari, 372.

Tabella Regione Toscana