Senza vaccino 5milioni di italiani, 1 su 5 over 50

Non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, sono oltre 5 milioni di italiani sopra ai 5 anni. Un milione gli over 50 per i quali è in vigore l'obbligo

ROMA — Gli ultimi dati forniti dal Commissario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, fotografano la presenza sull'iontero territorio nazionale di 5 milioni di persone che non hanno mai ricevuto neppure una dose di vaccino contro il Covid. Nel dettaglio si tratta di 5 milioni di persone con una età superiore ai 5 anni, rispetto ai 5,3 milioni della scorsa settimana. Significa che in 7 giorni si sono vaccinate circa 300mila persone. Gli over 50, per i quali è in vigore l'obbligo vaccinale ma non sono ancora scattate le sanzioni, sono 1,3 milioni rispetto ad 1,4 milioni della scorsa settimana. La fascia di età che conta il minore numero di persone vaccinate riguarda i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni, sono 1,7 milioni i ragazzi non ancora sottoposti ad alcuna dose.