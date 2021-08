Torna Lucifero, weekend rovente in Toscana

Donne e uomini afghani in massa assediano l'aeroporto per partire, i talebani sparano in aria per disperderli

Nuova ondata di caldo su tutto il centro nord dell'Italia. Punte fino a 36 gradi tra sabato e domenica poi arriveranno i temporali

ROMA — Non c'è ancora pace per il caldo, almeno per questo fine settimana anche in Toscana si supereranno i 35 gradi. la nuova ondata di caldo che infiammerà il centro nord dell'Italia durerà almeno fino a lunedì.

L'anticiclone africano Lucifero, infatti, dopo un giovedì e un venerdì più freschi, si impossesserà ancora una volta del Paese. Sia sabato e sia domenica, precisano gli esperti de iLMeteo.it, saranno due giornate dove il sole e il caldo saranno i protagonisti assoluti del tempo.

Il caldo colpirà soprattutto le regioni centrali e settentrionali. I valori massimi raggiungeranno e in alcune zone supereranno i 35° gradi come in Sardegna, Toscana, Emilia e basso Veneto (in provincia di Cagliari, a Firenze, Bologna, Ferrara e Rovigo), si attesteranno sui 33-34 gradi sul resto delle regioni.