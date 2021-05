Toscana in zona bianca solo a fine Giugno

La nostra Regione sarà tra le ultime ad entrare nella zona a minor rischio Covid. A dirlo il Cnr, ancora troppo alta l'incidenza dei nuovi positivi

ROMA — L'epidemia di SarsCov2 nelle ultime settimane sta arretrando e cambiate le regole adesso è questione di pochi giorni e molte Regioni entreranno nella zona Covid a basso rischio, quella bianca senza coprifuoco e con l'unica indicazione quella delle tre regole mascherina, distanziamento e sanificazione delle mani. Un passaggio che può arrivare all’inizio o alla fine di Giugno.

I ricercatori dell’istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr hanno stilato una sorta di classifica con i parametri introdotti dal nuovo decreto, ovvero che per entrare in zona bianca le regioni devono stare sotto i 50 contagi ogni 100mila abitanti per 21 giorni di seguito. La promozione naturalmente arriva con la firma dell'ordinanza del ministro Roberto Speranza, così com'è stato fino ad adesso.

Secondo quanto calcolato dal Cnr le prime regioni che molto probabilmente potranno entrare in zona bianca, già dalla prossima settimana, potrebbero quindi essere Abruzzo (62 casi ogni 100mila abitanti), Liguria (stessa incidenza dell'Abruzzo) e Veneto (68 positivi ogni 100mila).

Dal 7 Giugno Lombardia (87), provincia di Trento (71), Lazio ( 60-70), Umbria (75) Sicilia (96), Marche (99), Emilia-Romagna (100), Piemonte (106) e Calabria (112).

Per Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Campania e Valle d'Aosta, dove l’incidenza di casi è ancora abbastanza alta, la zona bianca potrebbe arrivare tra il 14 e il 21 Giugno.

Ricordiamo che dal 21 Giugno, comunque, il Governo ha fissato che dal 21 Giugno il coprifuoco sarà abolito.