Trentino Alto Adige verso la zona gialla

Dopo il Friuli, le due Province autonome sono ad alto rischio di cambiare colore da lunedì prossimo. E fra 10 giorni potrebbe toccare alla Lombardia

ROMA — L'epidemia di Covid ha ripreso quota anche se con dati molto meno allarmanti rispetto all'anno scorso grazie alla campagna vaccinale. Il contagio è particolarmente diffuso nelle regioni del Nord Est dell'Italia e dopo il Friuli Venezia Giulia, in zona gialla da lunedì scorso, la prossima settimana lasceranno molto probabilmente la zona bianca anche le due Provincia autonome di Trento e di Bolzano.

Secondo le proiezioni degli studiosi, se la crescita dei nuovi positivi continuerà con questo ritmo, fra 10-14 giorni anche la Lombardia avrà dati da zona gialla e fra 3-4 settimane anche il Veneto e la Valle d'Aosta.

Resta sotto controllo la situazione in Toscana: il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale è stabile - 8,25% nelle terapie intensive e 5.17% nei reparti Covid ordinari - ancora lontani, soprattutto nel secondo caso, dalle soglie limite del 10 e del 15%. Per quanto riguarda l'incidenza settimanale, siamo a 93 nuovi casi ogni centomila abitanti. Molto più bassa rispetto ai 346 nuovi casi del Friuli, i 550 della provincia autonoma di Bolzano, i 301 della Valle d'Aosta, i 285 del Veneto, i 142 della Lombardia,