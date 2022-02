Ordigni bellici scoperti nel cantiere minato

Saviano e i manifesti per Cutolo: «L'ultimo tributo al welfare camorrista»

Risalgono alla seconda guerra mondiale i reperti trovati all'interno di un cantiere di Publiacqua in corso sulle strade del Chianti fiorentino

SAN CASCIANO VAL DI PESA — Alcuni ordigni sono stati scoperti all'interno di un cantiere di Publiacqua nel Chianti fiorentino. Si tratta di granate risalenti alla seconda guerra mondiale interrati dalle truppe tedesche che avevano minato le strade contro l'avanzata degli Alleati.

L'ultimo ritrovamento oggi in via Scopeti, molto vicino ad altri reperti già identificati nei giorni scorsi. Il giorno 11 Febbraio un altro ordigno era stato segnalati dagli operai e sul posto erano intervenuti i militari dell'Esercito esperti in bonifica.

Il Comune di San Casciano Val di Pesa ha reso noto un nuovo intervento da parte degli artificieri che torneranno il 21 Febbraio e metteranno in sicurezza l'area del cantiere.

Nel Dicembre del 2019 sempre durante un cantiere di Publiacqua erano venuti alla luce 21 ordigni bellici lungo la via Cassia. Anche in quel caso era intervenuto il Genio Ferrovieri, l’area era stata evacuata con il supporto della Protezione civile.