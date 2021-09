Un caso di Covid e slitta l'apertura della scuola

Savona: l'auto piomba sui ciclisti in gara e li travolge, 2 feriti gravi

La persona contagiata fa parte del personale scolastico. Sono 11 le persone in quarantena per essere state a contatto con il positivo

SAN QUIRICO D’ORCIA — Niente prima campanella per la scuola elementare di San Quirico. Non è nemmeno iniziata la scuola e già si parte con con lo slittamento dell'apertura delle lezioni per un caso positivo al Covid tra il personale scolastico.

A renderlo noto l'amministrazione comunale. La persona positiva si trovava già in isolamento domiciliare. In via precauzionale e secondo protocollo, sono state disposte 11 quarantene.

La scuola quindi aprirà il 20 Settembre invece che il 15 come da programma.

"Una decisione precauzionale - scrive il Comune - dovuta alla comunicazione da parte della Asl Toscana Sud Est della positività di un cittadino riconducibile a personale scolastico".