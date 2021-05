In Italia altri 2,5 milioni di vaccini, sessantenni toscani alla carica

In un giorno hanno prenotato il siero anti-Covid 40mila persone fra i 65 e i 69 anni. E la prossima settimana agende aperte anche alla fascia 60-64

FIRENZE — Nel giorno in cui all’Italia sono stati consegnati altri 2 milioni e mezzo di dosi di vaccino anti-Covid, la Regione Toscana ha avviato la vaccinazione delle persone di età compresa fra i 65 e i 69 anni.

Nell’arco di 20 minuti sul sito web regionale dedicato sono state prenotate tutte le 9.600 dosi del vaccino prodotto dalla Johnson & Johnson disponibili. A quel punto sono state aperte le agende per altre 92.400 dosi del siero Pfizer e le prenotazioni sono andate avanti a spron battuto, centinaia di clic al minuto, con qualche interruzione del sistema risolta via via. A fine giornata, i toscani che si sono prenotati sono stati in tutto 39.932 e le somministrazioni inizieranno venerdì 7 Maggio. Rimangono ancora disponibili 62.068 dosi Pfizer, che possono essere prenotate sul portale regionale fino a esaurimento posti. Le agende, al momento, sono ancora aperte.

La Regione Toscana ha ribadito anche oggi che, a partire dalla prossima settimana, il portale prenotavaccino.regione.toscana.it sarà accessibile anche alla fascia di età fra i 60 e i 64 anni.

L'ampliamento della campagna vaccinale è possibile grazie alle nuove forniture di vaccini. I 2,5 milioni di dosi arrivate nel deposito militare di Pratica a mare sono stati tutte inviate dalla Pfizer ma entro 24 ore ne saranno consegnate altre 360mila da Moderna.

Tornando alla Toscana, oggi ha provato a insediarsi anche la nuova commissione del Consiglio regionale per il controllo e il monitoraggio della campagna vaccinale in Toscana. I lavori però si sono subito incagliati: non è stata raggiunta una maggioranza sufficiente per nominare il presidente - il rappresentante di Italia Viva non ha partecipato al voto - e il risultato è che alla fine sarà l’ufficio di presidenza del Consiglio a proporne, provvisorio, in carica per un mese.