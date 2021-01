La neve non dà tregua, allerta tetti e allevamenti

Permangono ancora criticità in Garfagnana: i vigili del fuoco al lavoro per verifiche sui tetti delle case appesantiti dalla neve. Stalle sepolte

SILLANO GIUNCUGNANO — La neve accumulata in questi giorni non dà tregua sulla montagna toscana, soprattutto in Garfagnana permangono criticità dovute a strade interrotte a causa di alberi caduti ceduti per il carico della neve, ma soprattutto le maggiori criticità sono derivate dalla mancanza di energia elettrica in svariate località per la caduta di linee elettriche aeree. I vigili del fuoco del comando di Lucca sono impegnati nelle zone di Sillano e Giuncugnano per verifiche tetti appesantiti dalla neve.

Criticità anche per le aziende agricole isolate dalla neve con stalle sepolte, tubi congelati e tanti disagi per l’agricoltura della Garfagnana e Media Valle del Serchio.

"La situazione in alcune zone come a Minucciano, Careggine, Piazza al Serchio e Castiglione della Garfagnana, Fabbriche, Pescaglia e Vagli è molto pesante. Molte aziende, che si trovano in aree ostiche e svantaggiate e già difficili da raggiungere in condizioni di normalità, sono ancora isolate a causa della presenza della neve senza dimenticare i problemi legati allo stacco dell’elettricità che è mancata per molte ore", spiega Coldiretti.

Intanto sono quasi completamente normalizzata la situazione in Garfagana dal punto di vista del ripristino delle utenze elettriche da parte dei tecnici di Enel, permangono alcune zone sena elettricità nelle zone boschive di Castiglione di Garfagnana.