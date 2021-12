Spara una fucilata alla moglie e poi si uccide

Nuovo, tragico caso di omicidio-suicidio in un'abitazione. I coniugi erano entrambi ultrasettantenni. Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

PRATO — Ha sparato alla moglie con un fucile da caccia e poi ha rivolto la stessa arma contro di sè e ha fatto fuoco. La tragedia si è compiuta in un appartamento situato in un condominio di via Filzi. I corpi senza vita dei due anziani, 76 anni lei, 72 lui, sono stati ritrovati questa mattina, poco dopo le 8.

A dare l'allarme sono stati i familiari della donna che, da ieri sera, non riuscivano a contattarla al telefono. Questa mattina presto si sono quindi recati in via Filzi ma, nonostante le numerose scampanellate, nessuno ha aperto. Poco dopo i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e sono entrati nell'abitazione, scoprendo i due cadaveri.

Secondo una prima ricostruzione, la morte dei coniugi potrebbe risalire al primo pomeriggio di ieri. Marito e moglie sono stati ritrovati in cucina, la donna seduta su una sedia davanti alla televisione accesa, l'uomo sul pavimento. Accanto a lui il fucile.

Notizia in aggiornamento