Rc auto meno costose per i toscani ma ancora per poco

Secondo i dati di Facile.it, assicurare un'auto in Toscana quest'anno è costato quasi il 15% in meno rispetto al 2020. Ma la curva dei prezzi risale

TOSCANA — Oggi le tariffe RC auto sono nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa. Secondo l’osservatorio di Facile.it, nel Febbraio 2021 assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Firenze ha avuto un costo, in media, pari a 500,90 euro, vale a dire il 14,9% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

Se è quindi vero che, dati alla mano, assicurare oggi un veicolo a Firenze e provincia costa, in media, 88 euro in meno rispetto allo scorso anno, la cattiva notizia è che, se pur lievemente, la curva dei premi è tornata a salire tanto che da gennaio a febbraio 2021 è stato rilevato un rincaro dei premi medi pari al 5,53%.

Nello specifico, guardando i dati a livello provinciale, tra gennaio e febbraio 2021 i rincari sono stati registrati in provincia di Grosseto dove la tariffa media è cresciuta, in un solo mese, del 6,09%, seguita da Arezzo (+5,77%), Firenze (+5,53%) e Massa-Carrara (+4,94%). Continuando a scorrere la graduatoria degli aumenti si posizionano Livorno (+4,65%), Pisa (+4,34%) e Pistoia (+0,17%). La curva dei premi è invece rimasta in discesa nella provincia di Lucca (-0,08%), Prato (-1,53%) e Siena (-3,47%).

Qui sotto la tabella riassuntiva di Facile.it