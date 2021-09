Terza dose di vaccino, si inizia il 20 Settembre

Savona: l'auto piomba sui ciclisti in gara e li travolge, 2 feriti gravi

Lo hanno deciso il ministro Speranza e il commissario Figliuolo. Il terzo giro di somministrazioni inizierà dagli immunocompromessi, sono 3 milioni

ROMA — E' arrivata la data ufficiale per l'inizio delle somministrazioni a livello nazionale della terza dose di vaccino anti-Covid: è lunedì 20 Settembre. Lo hanno deciso il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

La prima categoria a ricevere il terzo giro di siero sarà le persone che hanno il sistema immunitario compromesso e che quindi, seppure già vaccinate con doppia dose, rischiano di non avere più un'adeguata copertura immunitaria. Si tratta, in Italia, di circa 3 milioni di persone affette da malattie autoimmuni, trapiantati, malati oncologici, persone che devono seguire particolari terapie. Seguiranno i cosiddettio fragili, ovvero gli anziani che vivono nelle residenze sanitarie assistite e gli over80.

I vaccini utilizzati saranno quelli a Rna messaggero prodotti dalle aziende americane Pfizer e da Moderna.

La prima regione a partire con le terze dosi sarà il Lazio. Per quanto riguarda la Toscana, qualche giorno fa il governatore Giani aveva dichiarato di attendere disposizioni ministeriali in proposito, ventilando di iniziare ad Ottobre. Vedremo se l'indicazione di Speranza e Figliuolo accellererà l'operazione terza dose anche in Toscana.

Per saperne di più sull'andamento dell'epidemia di Covid sul territorio regionale clicca qui.